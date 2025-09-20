Les 100 ans du Théâtre de la Grenette Théâtre de la Grenette Belleville-en-Beaujolais

Les 100 ans du Théâtre de la Grenette Théâtre de la Grenette Belleville-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.

Les 100 ans du Théâtre de la Grenette 20 et 21 septembre Théâtre de la Grenette Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancienne Halle aux grains construite en 1834, le bâtiment a été transformé en théâtre en 1925. Visite libre de l’exposition : les 100 ans du Théâtre

Pour marquer ce centenaire, une exposition a été créée qui retrace tous les aspects du site, autant au niveau patrimonial que sur les manifestations et les différentes occupations du théâtre.

Jeux pour petits et grands pour décrouvrir le lieu de manière ludique.

Théâtre de la Grenette 2 place de l’église 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne Halle aux grains construite en 1834, le bâtiment a été transformé en théâtre en 1925. Visite libre de l’exposition : les 100 ans du Théâtre

BeB