Marcilhac-sur-Célé

Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo !

le bourg Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Journée conviviale autour de la spéléologie proposant des activités de découverte accessibles à tous

Journée conviviale autour de la spéléologie proposant des activités de découverte accessibles à tous. L’événement permet de s’initier aux techniques de progression sur corde, de participer à des défis ludiques et de mieux connaître le milieu souterrain et ses habitants. Des échanges avec des passionnés sont également proposés pour découvrir la pratique de la spéléologie dans un cadre naturel.

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le bourg Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie les100balek@gmail.com

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English :

A friendly day of caving with discovery activities accessible to all

L’événement Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo ! Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Figeac