Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo ! Marcilhac-sur-Célé
Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo ! Marcilhac-sur-Célé samedi 11 avril 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo !
le bourg Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Journée conviviale autour de la spéléologie proposant des activités de découverte accessibles à tous
Journée conviviale autour de la spéléologie proposant des activités de découverte accessibles à tous. L’événement permet de s’initier aux techniques de progression sur corde, de participer à des défis ludiques et de mieux connaître le milieu souterrain et ses habitants. Des échanges avec des passionnés sont également proposés pour découvrir la pratique de la spéléologie dans un cadre naturel.
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le bourg Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie les100balek@gmail.com
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English :
A friendly day of caving with discovery activities accessible to all
L’événement Les 100 Balek à Marcilhac, journée autour de la spéléo ! Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Figeac
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