Les 1000 mains fêtent leurs 10 ans !

Varaire Lot

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Depuis 2015, l’association 1000 Mains à la pâte de Lalbenque Limogne restaure le patrimoine vernaculaire en pierre sèche sur le GR 65, voie du

Puy (Via Podiensis), itinéraire emblématique des Chemins de Compostelle inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO.

Pour cette 10ème édition, un programme spécial est en cours de préparation… En 10 ans, d’autres associations 1000 mains sont nées partout en France et cette journée consacrée à l’entretien du chemin et de son patrimoine est désormais nationale. Elle s’organise avec le soutien de l’Agence française des chemins de Compostelle. Réservez votre samedi et participez aux chantiers de bénévoles sur les chemins du Quercy, à Varaire mais aussi autour de Figeac ou de Cahors, dans le Quercy Blanc, du côté de Rocamadour ou sur d’autres chemins plus lointains !

Info et inscription contact@1000mains.org .

Varaire 46260 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Since 2015, the association 1000 Mains à la pâte de Lalbenque Limogne has been restoring vernacular dry-stone heritage along the GR 65, voie du

Puy (Via Podiensis), an emblematic itinerary of the Chemins de Compostelle inscribed on UNESCO?s World Heritage List.

For this 10th edition, a special program is being prepared? In the space of 10 years, other 1000 mains associations have sprung up all over France, and this day dedicated to the upkeep of the route and its heritage is now a national event. It is organized with the support of the Agence française des chemins de Compostelle. Book your Saturday and take part in the volunteer workcamps on the Quercy paths, in Varaire but also around Figeac or Cahors, in Quercy Blanc, near Rocamadour or on other paths further afield!

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Seit 2015 restauriert der Verein 1000 Mains à la pâte de Lalbenque Limogne das volkstümliche Erbe aus trockenem Stein auf dem GR 65, dem Weg nach Le Puy

Puy (Via Podiensis), einer emblematischen Route des Jakobswegs, die von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde.

Für die 10. Ausgabe wird derzeit ein spezielles Programm vorbereitet? In den letzten 10 Jahren sind in ganz Frankreich weitere 1000-Hände-Vereine entstanden, und dieser Tag, der der Pflege des Weges und seines Erbes gewidmet ist, ist nun ein nationaler Tag. Er wird mit der Unterstützung der französischen Agentur für Jakobswege organisiert. Reservieren Sie sich den Samstag und nehmen Sie an den Freiwilligeneinsätzen auf den Wegen des Quercy teil, in Varaire, aber auch in der Umgebung von Figeac oder Cahors, im Quercy Blanc, in der Nähe von Rocamadour oder auf anderen, weiter entfernten Wegen!

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Dal 2015, l’associazione 1000 Mains à la pâte de Lalbenque Limogne ripristina il patrimonio vernacolare in pietra a secco lungo il GR 65, route du Puy (Via Podiensis), un’emblematica via di comunicazione

Puy (Via Podiensis), un percorso emblematico del Cammino di Santiago di Compostela, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

È in preparazione un programma speciale per questa 10ª edizione? Nell’arco di 10 anni sono nate altre 1000 associazioni di cammino in tutta la Francia e questa giornata dedicata al mantenimento del percorso e del suo patrimonio è ormai un evento nazionale. È organizzata con il sostegno dell’Agence française des chemins de Compostelle. Prenotate il vostro sabato e partecipate ai campi di volontariato sui sentieri del Quercy, a Varaire ma anche nei dintorni di Figeac o Cahors, nel Quercy Blanc, vicino a Rocamadour o su altri sentieri più lontani!

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Desde 2015, la asociación 1000 Mains à la pâte de Lalbenque Limogne restaura el patrimonio vernáculo de piedra seca a lo largo del GR 65, route du

Puy (Vía Podiensis), una ruta emblemática de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Camino de Santiago.

Se está preparando un programa especial para esta 10ª edición? En 10 años se han creado otras 1.000 asociaciones principales en toda Francia, y esta jornada dedicada al mantenimiento de la ruta y su patrimonio es ya un acontecimiento nacional. Se organiza con el apoyo de la Agence française des chemins de Compostelle. Reserve su sábado y participe en los campos de trabajo voluntario en los senderos del Quercy, en Varaire pero también en los alrededores de Figeac o Cahors, en el Quercy Blanco, cerca de Rocamadour o en otros senderos más alejados

