Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac Sporting Club Podensac Podensac dimanche 26 avril 2026.
Sporting Club Podensac Allée Georges Montel Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : dimanche 26 avril 2026
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Programmation 2026 à venir
Venez randonner, nous vous proposons 3 circuits en boucle
– 40 km départ 8h30
– 25 km départ 8h45
– 15 km départ 9h00
Des ravitaillements sont proposés tout au long du parcours. .
Sporting Club Podensac Allée Georges Montel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 54 19
English : Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac
L’événement Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac Podensac a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud