Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac Sporting Club Podensac Podensac

Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac

Sporting Club Podensac Allée Georges Montel Podensac Gironde

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Programmation 2026 à venir

Venez randonner, nous vous proposons 3 circuits en boucle

– 40 km départ 8h30

– 25 km départ 8h45

– 15 km départ 9h00

Des ravitaillements sont proposés tout au long du parcours. .

Sporting Club Podensac Allée Georges Montel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 54 19

