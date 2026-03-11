Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac Sporting Club Podensac Podensac

Les 1000 pieds Les 40 km de Podensac Sporting Club Podensac Podensac dimanche 26 avril 2026.

Programmation 2026 à venir

Venez randonner, nous vous proposons 3 circuits en boucle
– 40 km départ 8h30
– 25 km départ 8h45
– 15 km départ 9h00
Des ravitaillements sont proposés tout au long du parcours.   .

Sporting Club Podensac Allée Georges Montel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 54 19 

