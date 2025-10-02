Les 1001 Nuits du Jazz – Trumpet Story LE BAL BLOMET Paris

Les 1001 Nuits du Jazz – Trumpet Story LE BAL BLOMET Paris jeudi 2 octobre 2025.

A l’occasion du centenaire du premier enregistrement de Jazz, les 1001 NUITS DU JAZZ retracent en musique, 2 fois par mois et à travers 100 grandes soirée-concerts, les différentes étapes de l’épopée du jazz dans le cadre historique du Bal Blomet. Chacune d’entre elles est rythmée par de courtes présentations d’artistes, de standards, d’épisodes ou de notions musicologiques marquantes de l’histoire du jazz.

Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier, accompagné de Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre proposent avec leurs invités des clés d’accès grand public ainsi qu’un concert illustrant en musique les thématiques abordées. Une centaine d’artistes représentatifs de la scène jazz et désireux de renouveler le concert contemporain se succéderont ainsi au gré des 1001 NUITS DU JAZZ. Parmi eux, de jeunes talents du Centre des Musiques Didier Lockwood et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

LES 1001 NUITS DU JAZZ permettent ainsi au public de redécouvrir une histoire complète et récréative du jazz depuis ses origines, en privilégiant l’esprit de divertissement caractéristique du concert de jazz traditionnel.

Les 1001 Nuits du Jazz racontent une autre histoire du jazz qui n’est pas une affaire d’initiés ou de puristes, mais un conte qui s’adresse à tous.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

