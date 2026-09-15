Les 1001 parties Salle EVA Blanzy

Informations pratiques

Blanzy

Les 1001 parties

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 12:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Rendez-vous le week-end des 7 & 8 novembre 2026 pour la troisième édition de notre festival « Les 1001 parties » !

Jeux de société, jeux de rôles, jeux de cartes, peinture sur figurines, murder party, tournoi Dice Throne… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Pendant deux jours (et même une grosse partie de la nuit !), nos bénévoles auront le plaisir de vous retrouver à l’EVA de Blanzy. .

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesdesrangesdesmines@gmail.com

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English : Les 1001 parties

L’événement Les 1001 parties Blanzy a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II