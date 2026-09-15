Les 1001 parties Salle EVA Blanzy
samedi 7 novembre 2026 · Salle EVA · Blanzy
Informations pratiques
Blanzy
Les 1001 parties
Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 12:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Rendez-vous le week-end des 7 & 8 novembre 2026 pour la troisième édition de notre festival « Les 1001 parties » !
Jeux de société, jeux de rôles, jeux de cartes, peinture sur figurines, murder party, tournoi Dice Throne… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Pendant deux jours (et même une grosse partie de la nuit !), nos bénévoles auront le plaisir de vous retrouver à l’EVA de Blanzy. .
Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesdesrangesdesmines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 1001 parties
L’événement Les 1001 parties Blanzy a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Blanzy (Saône-et-Loire)
- Dans les coulisses de l’industrie So Bag Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher Blanzy 15 septembre 2026
- Visite guidée du Puits Saint-Claude, Musée de la Mine, Blanzy 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine Musée de la Mine Blanzy 19 septembre 2026
- Oktoberfest 2026 Salle E.V.A. Blanzy 10 octobre 2026