Les 1001 vies de La Ciotat par Garabed Garabedian Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Les Affaires culturelles, en lien avec le Service Transmission de la Mémoire de la Ville de La Ciotat, vous invitent à découvrir le grand événement photographique Les 1001 vies de La Ciotat, vues par Garabed Garabedian, déployé sur 8 lieux emblématiques.

Dans le cadre de l’événement Les 1001 vies de La Ciotat, par Garabed Garabedian, l’Office de Tourisme a le plaisir d’accueillir l’exposition photographique Les Stars dans l’œil de Gara .

À travers 20 clichés emblématiques, le visiteur est invité à remonter le temps et à plonger dans l’effervescence des années 1950 à 1970, une période où le cinéma et la chanson faisaient battre le cœur du public. Michel Sardou, Fernandel, Sylvie Vartan et bien d’autres figures majeures se révèlent ici sous le regard à la fois sensible, complice et profondément humain de Garabed Garabedian.

Bien plus que de simples portraits de célébrités, ces photographies saisissent des instants rares, des atmosphères, des fragments d’émotion. Elles témoignent du talent singulier de l’artiste à capter l’intime derrière la notoriété et à faire dialoguer mémoire collective et émotion personnelle.



L’événement se déploie également sur sept autres lieux culturels de la ville, chacun dédié à une thématique spécifique, toujours à travers l’objectif de Garabed Garabedian la Chapelle des Pénitents Bleus, la Médiathèque, le Conservatoire, la Galerie du Port, la Maison de la Construction Navale, la Chaudronnerie et Micro-Folie.



Un grand vernissage aura lieu le 29 janvier 2026 à partir de 18h30, à la Chapelle des Pénitents Bleus. .

English :

The Department of Cultural Affairs, in partnership with the City of La Ciotat’s Memory Transmission Service, invites you to discover the major photographic event The 1001 Lives of La Ciotat, as seen by Garabed Garabedian, presented across eight emblematic locations.

