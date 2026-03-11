Les 1001 vies des troglos Luynes

Les 1001 vies des troglos

Exposition documentaire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Créée en 2021 par La maison du Parc, cette exposition (re)met les troglos en lumière.

Patrimoine emblématique du territoire, leur histoire est longue et pleine de rebondissements. De l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux lieux de fête, les troglos ne cessent de se réinventer. Cette exposition invite petits et grands à plonger dans leur univers surprenant et découvrir leurs 1001 vies.

Cette exposition documentaire sera complétée par une sélection de fossiles trouvés dans le falun et dans le tuffeau, issus de la collection particulière d’Astrid et Michel Thusseaud. .

Loire-Anjou-Touraine Regional Nature Park documentary exhibition

