les 101 Dalmatiens Festival Disney Classique Cinéma Olympia Pontarlier

les 101 Dalmatiens Festival Disney Classique

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:30:00

fin : 2026-01-11 18:05:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-01-18

le Festival Disney Classique fait son grand retour dans Votre Cinéma Olympia Pontarlier cette année encore

Cette année encore, c’est vous qui avez voté pour notre programmation dont voici les Résultats les 101 Dalmatiens .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

English : les 101 Dalmatiens Festival Disney Classique

German : les 101 Dalmatiens Festival Disney Classique

Italiano :

Espanol :

L’événement les 101 Dalmatiens Festival Disney Classique Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS