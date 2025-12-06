LES 10ÈMES NUITS DE LA LECTURE Agde

LES 10ÈMES NUITS DE LA LECTURE

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-24

2026-01-23 2026-01-24

Les 10èmes Nuits de la lecture, organisées pour la cinquème édition par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture, se dérouleront les 23 et 24 janvier 2026 à la Médiathèque Agathoise.

Vendredi 23 janvier, 18h 30

Cycle de lectures Invitation au voyage

Par La librairie à côté et la compagnie Le Canalet

De Balzac à Virginia Woolf, de Melville à Marcel Prous, prêtez l’oreille à quelques sirènes, incitant à l’embarquement et à la poursuite du voyage, conviant à la traversée des apparences .

Samedi 24 janvier, 16h> 17h30 Lectures en partage

Partagez vos coups de coeur et découvrez ceux des autres dans une ambiance conviviale.

Ouvert à tous

> Gratuit .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00

English :

The 10th Nuits de la lecture, organized for the fifth time by the Centre National du Livre at the suggestion of the French Ministry of Culture, will take place on January 23 and 24, 2026 at the Médiathèque Agathoise.

