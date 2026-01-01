Les 10h de jeux

Salle Saint-Jean Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 00:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez passer un moment convivial en famille et entres amis de 14h00 à minuit avec la ludothèque itinérante associative Ludo Beauce. Jeux de société, Loups-Garous, tournois, jeux de rôles, jeux de construction.

Buffet sur place. .

Salle Saint-Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

Come and spend a convivial moment with family and friends from 2pm to midnight with the Ludo Beauce mobile toy library. Board games, werewolves, tournaments, role-playing games, construction games.

L’événement Les 10h de jeux Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-13 par OT GRAND CHATEAUDUN