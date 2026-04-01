Les 10h du jeu avec Oika-Oika route de Saint-Pierre La Chaumusse

La Chaumusse

Les 10h du jeu avec Oika-Oika

route de Saint-Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 Avril à la Salle des Fêtes de La Chaumusse, de 14h à minuit

Entrée libre Ouvert à tous !

Venez partager un moment convivial autour de nombreux jeux de société, en famille, entre amis, ou même en solo !

Ambiance ludique et bonne humeur garanties.

Buvette et petite restauration assurée par le Bief Rouge. .

route de Saint-Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06 sabrinaoikaoika39@gmail.com

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English : Les 10h du jeu avec Oika-Oika

L’événement Les 10h du jeu avec Oika-Oika La Chaumusse a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX