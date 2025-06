Les 10km de Falaise Falaise 6 juillet 2025 09:30

Calvados

Les 10km de Falaise Stade de Guibray Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

10km de Falaise organisé par ES Falaisienne Athlétisme.

Nouveau parcours (sur bitume totalement plat) Départ du stade de Guibray

10 km mesuré FFA, qualificatif pour le championnat de France 2026

Attention, course limitée à 500 coureurs

PROGRAMME

9h30 Animations

Ouvertes aux Ecoles d’athlétisme, poussins

(nés en 2014 et après)

Inscription Gratuite

10h00 2 Km

Ouvert aux Benjamins, Minimes (nés entre 2010 et 2013)

Inscription Gratuite

10h30 10 km Label FFA

Ouvert aux Cadets, Juniors, seniors et vétérans H et F (nés en 2009 et avant)

Inscription 14 €

Les licenciés FFA bénéficient d’une ristourne de 2 € sur l’engagement

inscription en ligne jusqu’au 04 juillet 17h00

10km de Falaise organisé par ES Falaisienne Athlétisme.

Nouveau parcours (sur bitume totalement plat) Départ du stade de Guibray

10 km mesuré FFA, qualificatif pour le championnat de France 2026

Attention, course limitée à 500 coureurs

PROGRAMME

9h30 Animations

Ouvertes aux Ecoles d’athlétisme, poussins

(nés en 2014 et après)

Inscription Gratuite

10h00 2 Km

Ouvert aux Benjamins, Minimes (nés entre 2010 et 2013)

Inscription Gratuite

10h30 10 km Label FFA

Ouvert aux Cadets, Juniors, seniors et vétérans H et F (nés en 2009 et avant)

Inscription 14 €

Les licenciés FFA bénéficient d’une ristourne de 2 € sur l’engagement

inscription en ligne jusqu’au 04 juillet 17h00 .

Stade de Guibray

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 86 02 36 98 jean-baptiste.durieux@laposte.net

English : Les 10km de Falaise

10km de Falaise organized by ES Falaisienne Athlétisme.

New course (on completely flat asphalt): Start from Guibray stadium

fFA-measured 10km, qualifier for the 2026 French championship

Warning, race limited to 500 runners

PROGRAM

9:30 am: Animations

Open to Athletics Schools, Challengers

(born in 2014 and after)

Free registration

10:00 am: 2 km

Open to Benjamins, Minimes (born between 2010 and 2013)

Free registration

10:30 am: 10 km Label FFA

Open to Cadets, Juniors, Seniors and Veterans M and F (born in 2009 and before)

Registration fee: 14 ?

FFA members benefit from a 2 ? discount on the entry fee

online registration until july 04, 17:00

German : Les 10km de Falaise

10km de Falaise, organisiert von ES Falaisienne Athlétisme.

Neue Strecke (auf völlig flachem Asphalt) Start am Stadion von Guibray

10 km vermessen FFA, qualifiziert für die französische Meisterschaft 2026

Achtung, Rennen auf 500 Läufer begrenzt

PROGRAMM

9.30 Uhr: Animationen

Offen für Leichtathletikschulen, Küken

(geboren 2014 und später)

Kostenlose Anmeldung

10.00 Uhr: 2 Km

Offen für Benjamins, Minimes (geboren zwischen 2010 und 2013)

Kostenlose Anmeldung

10.30 Uhr: 10 km Label FFA

Offen für Kadetten, Junioren, Senioren und Veteranen M und F (geboren 2009 und früher)

Anmeldung: 14 ?

FFA-Lizenzinhaber erhalten eine Ermäßigung von 2 ? auf die Teilnahmegebühr

online-Anmeldung bis zum 04. Juli 17:00 Uhr

Italiano :

falaise 10km organizzata da ES Falaisienne Athlétisme.

Nuovo percorso (su asfalto completamente piatto): Partenza dallo stadio di Guibray

10 km misurati dalla FFA, qualificati per i Campionati francesi del 2026

Attenzione, gara limitata a 500 corridori

PROGRAMMA

9.30: Animazioni

Aperto alle scuole di atletica, agli Under 18

(nati nel 2014 e successivi)

Iscrizione gratuita

10.00: 2 km

Aperto a Beniamini, Minime (nati tra il 2010 e il 2013)

Iscrizione gratuita

10.30: 10 km FFA Label

Aperta a Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani M e F (nati nel 2009 e prima)

Iscrizione: 14 ?

I titolari di licenza FFA beneficiano di uno sconto di 2 euro sulla quota d’iscrizione

iscrizione online fino alle ore 17:00 del 04 luglio

Espanol :

10 km de Falaise organizados por ES Falaisienne Athlétisme.

Nuevo recorrido (sobre asfalto completamente llano): Salida desde el estadio de Guibray

10 km medidos por la FFA, clasificatorios para los Campeonatos de Francia de 2026

Atención, carrera limitada a 500 corredores

PROGRAMA

9h30: Animaciones

Abierto a escuelas de atletismo, menores de 18 años

(nacidos en 2014 y después)

Inscripción gratuita

10.00 h: 2 km

Abierto a Benjamines, Mínimos (nacidos entre 2010 y 2013)

Inscripción gratuita

10.30 h: 10 km Etiqueta FFA

Abierto a Cadetes, Juniors, Seniors y Veteranos M y F (nacidos en 2009 y anteriores)

Inscripción: 14 ?

Los titulares de licencia FFA se benefician de un descuento de 2€ en la inscripción

inscripción en línea hasta el 04 de julio 17:00

L’événement Les 10km de Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Falaise Suisse Normande