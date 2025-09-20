Les 110 ans de la CGT à Corbeil-Essonnes Médiathèque municipale Corbeil-Essonnes

Les 110 ans de la CGT à Corbeil-Essonnes
Samedi 20 septembre, 10h00 – 18h00
Médiathèque municipale
Essonne

L’institut d’Histoire Locale questionne l’histoire de l’organisation, l’évolution des droits au travail et les changements initiés dans les entreprises de la région. Cette exposition apporte un témoignage sur la participation des hommes et des femmes de notre territoire à notre histoire sociale toujours en construction.

Médiathèque municipale 82 Rue Feray, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 0160880312 http://www.mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr https://facebook.com/corbeilessonnes – En voiture depuis l’autoroute A6 ou la N104, sortie Corbeil-Essonnes – RER D jusqu’à la gare de Corbeil-Essonnes puis bus 303,304 ou 405: arrêt centre commercial ou parc Chantemerle ou marche à pieds (20 min) – RER D jusqu’à la gare d’Essonnes-Robinson puis marche à pieds (15 min)

