Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil Montreuil-sur-Mer
Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil Montreuil-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil
11/13 rue Pierre Ledent 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cycle de Conférences du Montreuillois en Côte d’Opale
Samedi 28 mars à 17h
Office de Tourisme de Montreuil-sur-Mer
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Sujet Installation du Grand Quartier Général Britannique
Par Gérard Robette-Papet
Durée 1h Gratuit Collaboration avec le Service Patrimoine de l’OTMCO avec M. Robette-Papet
Réservation conseillée 03 21 06 04 27
Par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Sur site www.destinationmontreuilloisencotedopale.com
Crédit photo Service Patrimoine/IWM .
11/13 rue Pierre Ledent 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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English :
L’événement Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer