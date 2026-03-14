Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil

11/13 rue Pierre Ledent 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cycle de Conférences du Montreuillois en Côte d’Opale

Samedi 28 mars à 17h

Office de Tourisme de Montreuil-sur-Mer

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Sujet Installation du Grand Quartier Général Britannique

Par Gérard Robette-Papet

Durée 1h Gratuit Collaboration avec le Service Patrimoine de l’OTMCO avec M. Robette-Papet

Réservation conseillée 03 21 06 04 27

Par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Sur site www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

Crédit photo Service Patrimoine/IWM .

11/13 rue Pierre Ledent 11/13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Les 110 ans de l’installation du GHQ à Montreuil Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer