Les 12 coups de minuit en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay

Les 12 coups de minuit en Champagne

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay Marne

Tarif : 802 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Tout public

Célébrons ensemble ce passage à la nouvelle année !

Pour une fin d’année festive et pétillante, nous vous invitons au cœur du vignoble, à l’Hostellerie Briqueterie & Spa !

Nous vous proposons pour l’occasion, notre package spécial Les 12 coups de Minuit incluant

• Deux nuits en chambre double

• Un dîner de réveillon festif et savoureux, concocté par notre Cheffe et sa brigade (hors boissons) avec animation musicale (31 janvier)

• Petit déjeuner de fête le 1er janvier

• Petit-déjeuner buffet classique pour votre autre matinée .

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay 51530 Marne Grand Est welcome.briqueterie@beauvallon.com

