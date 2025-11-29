Les 12 coups de minuit en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay
Les 12 coups de minuit en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay mercredi 31 décembre 2025.
Les 12 coups de minuit en Champagne
Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay Marne
Tarif : 802 – 802 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Célébrons ensemble ce passage à la nouvelle année !
Pour une fin d’année festive et pétillante, nous vous invitons au cœur du vignoble, à l’Hostellerie Briqueterie & Spa !
Nous vous proposons pour l’occasion, notre package spécial Les 12 coups de Minuit incluant
• Deux nuits en chambre double
• Un dîner de réveillon festif et savoureux, concocté par notre Cheffe et sa brigade (hors boissons) avec animation musicale (31 janvier)
• Petit déjeuner de fête le 1er janvier
• Petit-déjeuner buffet classique pour votre autre matinée .
welcome.briqueterie@beauvallon.com
