Les 12 coups de minuit en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay

Les 12 coups de minuit en Champagne Hostellerie Briqueterie & Spa Vinay mercredi 31 décembre 2025.

Les 12 coups de minuit en Champagne

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay Marne

Tarif : 802 – 802 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01

Date(s) :
2025-12-31

Tout public
Célébrons ensemble ce passage à la nouvelle année !

Pour une fin d’année festive et pétillante, nous vous invitons au cœur du vignoble, à l’Hostellerie Briqueterie & Spa !

Nous vous proposons pour l’occasion, notre package spécial Les 12 coups de Minuit incluant

• Deux nuits en chambre double

• Un dîner de réveillon festif et savoureux, concocté par notre Cheffe et sa brigade (hors boissons) avec animation musicale (31 janvier)

• Petit déjeuner de fête le 1er janvier

• Petit-déjeuner buffet classique pour votre autre matinée   .

Hostellerie Briqueterie & Spa 4 Route de Sézanne Vinay 51530 Marne Grand Est   welcome.briqueterie@beauvallon.com

English : Les 12 coups de minuit en Champagne

L’événement Les 12 coups de minuit en Champagne Vinay a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne