LES 12 TRAVAUX D’HERCULE COMEDIE DE BESANCON Besancon

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE Début : 2026-02-07 à 15:00. Tarif : – euros.

(Re)découvrez la mythologie grecque comme vous ne l’avez jamais vue : loufoque, chantante, magique et pleine de surprises ! Hercule a une mission : accomplir douze épreuves pour prouver aux dieux la valeur des Hommes… Mais heureusement, il n’est pas seul ! Dans ses aventures ils comptent sur les petits spartiates du public pour lui permettre de déjouer les attaques du Lion de Némée, pour chanter ensemble afin de faire fuir les oiseaux du lac Stymphale et pour jongler avec le globe terrestre d’Atlas. Un spectacle rythmé, interactif et plein d’humour, où les enfants et les parents deviennent les alliés du héros de l’Iliade et l’Odyssée. Hercule est peut-être fort… Mais saura-t-il relever tous les défis ?

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25