Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles ! Varennes-Vauzelles 13 juillet 2025 14:00

Nièvre

Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles ! Place du Président Petit Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

La Place de l’Église vous invite à une journée inoubliable le 13 juillet ! De 14h à 00h, venez profiter d’un programme riche en activités, en musique et en convivialité.

La journée démarre à 14h avec un challenge sportif.

À 15h30, ne manquez pas la course cycliste. Ces compétitions promettent des moments de suspense et d’excitation.

Les activités du Centre Social, Sport se termineront à 18h. Ensuite, à 18h15, le Maire remettra les récompenses aux jeunes athlètes et prononcera un discours. Les familles des participants sont invitées à partager un pot convivial offert par la Municipalité.

À 19h, un apéritif offert par la Municipalité sera servi, suivi d’une prestation de la Batterie Fanfare de 20h à 20h30. La soirée musicale commencera à 20h30 avec un DJ, qui se produira en deux parties entrecoupées d’un spectaculaire feu d’artifice à 22h30.

Le concert et le service des buvettes se termineront à minuit, avec une fermeture complète des buvettes à 00h00, marquant la fin de cette journée festive.

Une restauration rapide sera disponible le soir.

Le 14 juillet, une cérémonie officielle se tiendra à 11h, devant la stèle de la Mairie, suivie d’un vin d’honneur au Centre Gérard Philipe.

On vous donne rendez-vous les 13 et 14 juillet, venez profiter des animations jusque tard dans la soirée ! Infos pratiques Fête Nationale, le 13 juillet, place de l’église, place du Président Petit, à partir de 13h30 et le 14 juillet, devant la stèle de la Mairie, à 11h. Tout le programme est sur varennes-vauzelles.fr .

Place du Président Petit

Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 mairie@ville-varennes-vauzelles.fr

English : Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles !

German : Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles !

Italiano :

Espanol :

L’événement Les 13 et 14 juillet, venez faire la fête à Varennes Vauzelles ! Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2025-06-19 par OT NEVERS