Les 130 ans du cinéma Salle Henri Le Clouzot La Crèche vendredi 19 septembre 2025.

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Rendez-vous les 19, 20 et 21 septembre pour célébrer ensemble ces 130 années d’émotions et d’histoires partagées.

Pour l’occasion, un invité très spécial sera présent un pantomime incarnant Charlie Chaplin, hommage vivant à l’une des plus grandes icônes du 7ᵉ art.

Au programme

Vendredi 19 septembre à 19h pot de bienvenue suivi de la présentation par le ciné-club du cinéma Clouzot, puis projection du film Lumière, l’aventure continue.

Samedi 20 septembre à 14h30 ciné-concert Le Cameraman

Samedi 20 septembre à 18h Intouchables

Samedi 20 septembre à 20h30 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Dimanche 21 septembre à 14h30 E.T. l’extra-terrestre

Dimanche 21 septembre à 17h Psychose .

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

