Les 130 ans du cinéma Cinéma Le Méliès Pau

À l’occasion des 130 ans du cinéma, le 28 décembre 2025 (à quelques jours de l’anniversaire de la disparition de Charlie Chaplin, qui nous quittait un matin de Noël en 1977), le Méliès a l’honneur de recevoir Carmen Chaplin et sa fille Uma Bhalla Chaplin, qui viendront présenter le documentaire Chaplin Spirit Of The Tramp. Une occasion unique de rendre hommage à un géant du 7e art, en présence de sa petite-fille et arrière petite-fille, toutes deux actrices.

Également au programme de cette journée commémorative, des avant-premières et des films qui évoquent le cinéma, à leur manière. .

