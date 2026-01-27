Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche Fougères
Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche Fougères mardi 27 janvier 2026.
Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche
Place du Théâtre Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Le Théâtre Victor Hugo souffle ses 140 ans en 2026 ! Célébrons ensemble son anniversaire tout au long de l’année à travers différents événements.
Nous vous donnons rendez-vous pour Carte Blanche où cirque, musique et danse se croisent pour une soirée surprenante. .
Place du Théâtre Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche Fougères a été mis à jour le 2026-01-21 par OT FOUGERES