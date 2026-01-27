Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche

Place du Théâtre Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Le Théâtre Victor Hugo souffle ses 140 ans en 2026 ! Célébrons ensemble son anniversaire tout au long de l’année à travers différents événements.

Nous vous donnons rendez-vous pour Carte Blanche où cirque, musique et danse se croisent pour une soirée surprenante. .

Place du Théâtre Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

L’événement Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Carte Blanche Fougères a été mis à jour le 2026-01-21 par OT FOUGERES