Les 140 ans du Théâtre Victor Hugo Visite guidée des coulisses Fougères
Place du Théâtre Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Vous pourrez découvrir l’envers du décor lors de cette visite ! Une immersion privilégiée dans les secrets du Théâtre vous attend les espaces cachés, la machinerie, les loges des artistes… pour une exploration du théâtre de la cave au grenier !
Cette visite n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et peu recommandée aux personnes susceptibles de vertige. 12 personnes maximum .
