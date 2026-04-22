Mimizan

Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan

Forum Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

16 H Goûter dansant

17 H les Peaky Blindés

18 H Concert de l’harmonie

20 H Apéritif musical avec les Peaky Blindés

20 h 30 repas sur réservation 40 Euros

21 H Spectacle cabaret assiettes gourmandes , bar à cocktails

22 H Soirée dansante

Entrée libre .

Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lasirenedelocean@gmail.com

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English : Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan

L’événement Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Mimizan