Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan
Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan samedi 9 mai 2026.
Mimizan
Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan
Forum Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
16 H Goûter dansant
17 H les Peaky Blindés
18 H Concert de l’harmonie
20 H Apéritif musical avec les Peaky Blindés
20 h 30 repas sur réservation 40 Euros
21 H Spectacle cabaret assiettes gourmandes , bar à cocktails
22 H Soirée dansante
Entrée libre .
Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lasirenedelocean@gmail.com
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English : Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan
L’événement Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Mimizan
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