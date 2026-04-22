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Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan

Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan

Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan samedi 9 mai 2026.

Adresse : Forum

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Mimizan

Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan

Forum Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

16 H Goûter dansant
17 H les Peaky Blindés
18 H Concert de l’harmonie
20 H Apéritif musical avec les Peaky Blindés
20 h 30 repas sur réservation 40 Euros
21 H Spectacle cabaret assiettes gourmandes , bar à cocktails
22 H Soirée dansante
Entrée libre   .

Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lasirenedelocean@gmail.com

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English : Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan

L’événement Les 145 ans de l’harmonie La sirène de l’Océan Mimizan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Mimizan

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