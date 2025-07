Les 15 ans d’activité de Fabien Maraîcher bio Fabien Dumont Saint-Rémy-de-Provence

Les 15 ans d’activité de Fabien Maraîcher bio Fabien Dumont Saint-Rémy-de-Provence samedi 6 septembre 2025.

Les 15 ans d’activité de Fabien

Samedi 6 septembre 2025 de 15h à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Maraîcher bio Fabien Dumont 1923 Vieux Chemin d’Arles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Fabien Dumont vous convie à célébrer ces 15ans d’activité, samedi 6 septembre à Saint-Rémy-de-Provence.

Fabien Dumont vous invite à fêter avec les 15 ans d’activités de Fabien Dumont Maraîchage Bio à Saint-Rémy-de-Provence.



Au programme: des jeux, de la musique, des dégustations… réservez votre après-midi, cela va être un joli moment. Nous vous donnerons très bientôt un programme complet et les informations pratiques. Ce sera aussi l’occasion de tous vous remercier pour votre soutien, votre fidélité au fil des années. Une belle façon de clôturer la saison. .

Maraîcher bio Fabien Dumont 1923 Vieux Chemin d’Arles Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 85 32 39 dumont.fabien@gmail.com

English :

Fabien Dumont invites you to celebrate 15 years in business on Saturday 6 September in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Fabien Dumont lädt Sie am Samstag, den 6. September, in Saint-Rémy-de-Provence zur Feier seiner 15-jährigen Tätigkeit ein.

Italiano :

Fabien Dumont vi invita a festeggiare i 15 anni di attività sabato 6 settembre a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Fabien Dumont le invita a celebrar sus 15 años de actividad el sábado 6 de septiembre en Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Les 15 ans d’activité de Fabien Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles