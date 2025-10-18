Les 15 ans de Baigura Ikastola Mendionde

Les 15 ans de Baigura Ikastola Mendionde samedi 18 octobre 2025.

Ecole Baigura Ikastola Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Anniversaire de l’école avec un programme varié pour tous, partie de pelote, repas, jeux pour enfants, txaranga et concerts. Fête conviviale toute la journée.   .

Ecole Baigura Ikastola Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 07 75 26 

