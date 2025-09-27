Les 150 ans du chemin suspendu des Gorges de la Diosaz Chemin suspendu des Gorges de la Diosaz Les Houches

Chemin suspendu des Gorges de la Diosaz 181 Allée des Gorges Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

A l’occasion du 150ème anniversaire du chemin suspendu des Gorges de la Diosaz,, week-end porte ouvertes !

Pour l’occasion EDF laissera le débit naturel durant tout le week-end et les cascades devraient être magnifiques.

Chemin suspendu des Gorges de la Diosaz 181 Allée des Gorges Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 13 gorgesdiosaz@aliceadsl.fr

English :

To mark the 150th anniversary of the Diosaz Gorge suspension path, open house weekend!

For the occasion, EDF will leave the water flowing naturally throughout the weekend, and the waterfalls should be magnificent.

German :

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Hängewegs in der Diosazschlucht findet ein Wochenende der offenen Tür statt!

Zu diesem Anlass wird EDF während des gesamten Wochenendes den natürlichen Wasserfluss zulassen und die Wasserfälle dürften herrlich sein.

Italiano :

In occasione del 150° anniversario del sentiero sospeso delle Gole di Diosaz, un weekend aperto!

Per l’occasione, EDF lascerà scorrere l’acqua naturalmente per tutto il fine settimana e le cascate dovrebbero essere magnifiche.

Espanol :

Con motivo del 150 aniversario del camino colgante de las Gargantas de Diosaz, ¡fin de semana de puertas abiertas!

Para celebrarlo, EDF dejará correr el agua de forma natural durante todo el fin de semana, y las cascadas deberían ser magníficas.

L’événement Les 150 ans du chemin suspendu des Gorges de la Diosaz Les Houches a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc