Informations pratiques

La Turballe

Les 16h du Surf-Casting Turballais

Plage de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

COMPLET

Concours de surf-casting en équipe de 3 pêcheurs avec 3 cannes en action. Concours ouvert à tous.

Venez à la découverte du surfcasting et encouragez les équipes ! Stand d’informations aux techniques de surfcasting, aux règles de pêche à pied et sensibilisation à l’écosystème marin.

Bar et restauration sur place .

Plage de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 05 30 63 surfcastingturballais@outlook.fr

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English :

L’événement Les 16h du Surf-Casting Turballais La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44