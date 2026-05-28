Les 16h du Surf-Casting Turballais La Turballe
samedi 3 octobre 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Les 16h du Surf-Casting Turballais
Plage de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:59:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
COMPLET
Concours de surf-casting en équipe de 3 pêcheurs avec 3 cannes en action. Concours ouvert à tous.
Venez à la découverte du surfcasting et encouragez les équipes ! Stand d’informations aux techniques de surfcasting, aux règles de pêche à pied et sensibilisation à l’écosystème marin.
Bar et restauration sur place .
Plage de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 05 30 63 surfcastingturballais@outlook.fr
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English :
L’événement Les 16h du Surf-Casting Turballais La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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