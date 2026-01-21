Les 17èmes Musicales de Février La Ciotat
Les 17èmes Musicales de Février La Ciotat samedi 31 janvier 2026.
Les 17èmes Musicales de Février
Du 31/01 au 13/02/2026 tous les jours. Salle Paul Eluard, Chapelle des Minimes, Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-13
2026-01-31
Les Musicales de Février est un festival qui réunit de nombreux artistes de renommée nationale et internationale du monde musical.
Six concerts mettant en scène plusieurs styles de musique, des musiques du monde à la musique classique en passant par les polyphonies et les musiques films seront proposés dans trois lieux somptueux de La Ciotat la salle Paul Eluard, la chapelle des Minimes et l’église Notre Dame de l’Assomption.
Au programme de cette nouvelle édition des Musicales de Février
Samedi 31 janvier 20h30
Salle Paul Eluard
Orchestre Philharmonique de Provence
Direction Dylan Samuel
Programme Musiques de films œuvres de John Williams
Star Wars Suite Jurassic Park E.T. Indiana Jones Peter Pan
Tarif plein 18€ Prévente 15€ Réduit 12€ Enfant –12 ans 5€
Dimanche 1er février 15h
Église Notre Dame de l’Assomption
Ensemble Lumen Vocis
Anne-Sophie Carrière soprano Sandra Peironne mezzo
Franck Dribault ténor Patrick Sabatier basse
Programme De la polyphonie médiévale à la Renaissance Palestrina Vasquez Victoria Desprez Arcadelt Anerio..
Tarif plein 15€ Prévente 12€ Réduit 10€ Enfant –12 ans 5€
Vendredi 6 février 20h30
Chapelle des Minimes Place Guibert
Duo Decacorda
Alice Poussin violoncelle Nicolas Pardo guitare
Programme Duplessy Granados Tarrega Nazareth Villa Lobos Piazzolla
Tarif plein 13€ Prévente 10€ Réduit 8€ Enfant –12 ans 5€
Samedi 7 février 20h30
Église Notre Dame de l’Assomption
Chœur & orchestre Résonances
Direction Patrick Sayaque
Programme Rolla Verdi Gounod Mozart Gjeilo
Tarif plein 15€ Prévente 12€ Réduit 10€ Enfant -12 ans 5€
Dimanche 8 février 17h30
Chapelle des Minimes Place Guibert
Duo Lyra
Manon Opavska harpe Tony Coullet mandoline
Programme Sati Mazmanian Piazzolla Villa Lobos Beer Demander Queen..
Tarif plein 13€ Prévente 10€ Réduit 8€ Enfant –12 ans 5€
Vendredi 13 février 20h30
Salle Paul Eluard
Frédéric Dimaria Ténor & ses musiciens
Soirée Saint Valentin
Programme Un air d’Italie, les plus belles chansons italiennes
Tarif plein 20€ Prévente 17€ Réduit 15€ Enfant –12 ans 5€ .
Salle Paul Eluard, Chapelle des Minimes, Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net
English :
Les Musicales de Février is a festival that brings together a number of nationally and internationally renowned artists from the world of music.
