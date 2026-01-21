Les 17èmes Musicales de Février La Ciotat

Les 17èmes Musicales de Février

Du 31/01 au 13/02/2026 tous les jours. Salle Paul Eluard, Chapelle des Minimes, Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-13

2026-01-31

Les Musicales de Février est un festival qui réunit de nombreux artistes de renommée nationale et internationale du monde musical.

Six concerts mettant en scène plusieurs styles de musique, des musiques du monde à la musique classique en passant par les polyphonies et les musiques films seront proposés dans trois lieux somptueux de La Ciotat la salle Paul Eluard, la chapelle des Minimes et l’église Notre Dame de l’Assomption.



Au programme de cette nouvelle édition des Musicales de Février



Samedi 31 janvier 20h30

Salle Paul Eluard

Orchestre Philharmonique de Provence

Direction Dylan Samuel

Programme Musiques de films œuvres de John Williams

Star Wars Suite Jurassic Park E.T. Indiana Jones Peter Pan

Tarif plein 18€ Prévente 15€ Réduit 12€ Enfant –12 ans 5€



Dimanche 1er février 15h

Église Notre Dame de l’Assomption

Ensemble Lumen Vocis

Anne-Sophie Carrière soprano Sandra Peironne mezzo

Franck Dribault ténor Patrick Sabatier basse

Programme De la polyphonie médiévale à la Renaissance Palestrina Vasquez Victoria Desprez Arcadelt Anerio..

Tarif plein 15€ Prévente 12€ Réduit 10€ Enfant –12 ans 5€



Vendredi 6 février 20h30

Chapelle des Minimes Place Guibert

Duo Decacorda

Alice Poussin violoncelle Nicolas Pardo guitare

Programme Duplessy Granados Tarrega Nazareth Villa Lobos Piazzolla

Tarif plein 13€ Prévente 10€ Réduit 8€ Enfant –12 ans 5€



Samedi 7 février 20h30

Église Notre Dame de l’Assomption

Chœur & orchestre Résonances

Direction Patrick Sayaque

Programme Rolla Verdi Gounod Mozart Gjeilo

Tarif plein 15€ Prévente 12€ Réduit 10€ Enfant -12 ans 5€



Dimanche 8 février 17h30

Chapelle des Minimes Place Guibert

Duo Lyra

Manon Opavska harpe Tony Coullet mandoline

Programme Sati Mazmanian Piazzolla Villa Lobos Beer Demander Queen..

Tarif plein 13€ Prévente 10€ Réduit 8€ Enfant –12 ans 5€



Vendredi 13 février 20h30

Salle Paul Eluard

Frédéric Dimaria Ténor & ses musiciens

Soirée Saint Valentin

Programme Un air d’Italie, les plus belles chansons italiennes

Tarif plein 20€ Prévente 17€ Réduit 15€ Enfant –12 ans 5€ .

Salle Paul Eluard, Chapelle des Minimes, Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net

Les Musicales de Février is a festival that brings together a number of nationally and internationally renowned artists from the world of music.

