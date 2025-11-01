Les 18 ans du Gaztetxe Rue Ernest Fourneau Ascain
Les 18 ans du Gaztetxe Rue Ernest Fourneau Ascain samedi 1 novembre 2025.
Les 18 ans du Gaztetxe
Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Le Gaztetxe fête ses 18 ans avec
Le matin conférence au gaztetxe Histoires des gaztetxe, rôle d’aujourd’hui ?
A partir de 18h apéro dans les bars du village.
A partir de 21h concerts avec Kalume Txaranga, Lukiek Taldea, Dj Bull. .
Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 73 23 37 gaztetxea.kilika@gmail.com
English : Les 18 ans du Gaztetxe
German : Les 18 ans du Gaztetxe
Italiano :
Espanol : Les 18 ans du Gaztetxe
L’événement Les 18 ans du Gaztetxe Ascain a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Pays Basque