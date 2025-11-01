Les 18 ans du Gaztetxe Rue Ernest Fourneau Ascain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Le Gaztetxe fête ses 18 ans avec

Le matin conférence au gaztetxe Histoires des gaztetxe, rôle d’aujourd’hui ?

A partir de 18h apéro dans les bars du village.

A partir de 21h concerts avec Kalume Txaranga, Lukiek Taldea, Dj Bull. .

Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 73 23 37 gaztetxea.kilika@gmail.com

