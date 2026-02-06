Les 18 vins de Rayne Vigneau L’Art de la dégustation Le Vigneau Bommes

Les 18 vins de Rayne Vigneau L’Art de la dégustation

Le Vigneau Château Rayne Vigneau Bommes Gironde

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Quand les portes du domaine se ferment au grand public, elles s’ouvrent à vous pour une expérience exclusive. Pendant deux heures, plongez dans l’univers du Sauternes et du Château de Rayne Vigneau lors d’une soirée thématique et interactive.

Développez vos sens, affinez votre palais, et partagez un moment de convivialité entre passionnés ou curieux de vin. Une parenthèse idéale à s’offrir ou à offrir !

AU PROGRAMME

2 heures d’atelier dans un espace cosy et privatif

Cours de dégustation autour de 4 vins sélectionnés

Initiation aux fondamentaux du Sauternes

– cépages, terroir et appellation

– lire et comprendre une étiquette

– conseils de conservation

– maîtriser les accords mets et vins

Dégustation accompagnée d’une sélection de charcuteries et fromages

Supports de dégustation offerts pour prolonger votre apprentissage

Réservation obligatoire .

Le Vigneau Château Rayne Vigneau Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 chateau@raynevigneau.fr

English : Les 18 vins de Rayne Vigneau L’Art de la dégustation

