Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea Urrugne
Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea Urrugne samedi 29 novembre 2025.
Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea
chemin Bixikidenia Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
13h Zikiro
Réservations au 06 67 41 43 97
A partir de 18h30 concerts avec Kalume, Lukiek, Dj Barbutx
0h00 concerts avec Txupito performance et Queimada Gallega .
chemin Bixikidenia Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 43 97
English : Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea
German : Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea
Italiano :
Espanol : Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea
L’événement Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea Urrugne a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque