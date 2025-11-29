Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea Urrugne

Les 1an de Ur Gaina Gaztetxea Urrugne samedi 29 novembre 2025.

chemin Bixikidenia Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29
13h Zikiro
Réservations au 06 67 41 43 97
A partir de 18h30 concerts avec Kalume, Lukiek, Dj Barbutx
0h00 concerts avec Txupito performance et Queimada Gallega   .

chemin Bixikidenia Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 43 97 

