LES 2 ANS DU PRISME Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18 23:30:00

2025-09-18

Le Prisme vous convie à son 2ème anniversaire ! Pour l’occasion, notre cabaret Corpus Actif s’exporte au Bateau Ivre pour une édition augmentée 1h30 de cabaret, suivi d’un dj set jusqu’à la fermeture. Une soirée fidèle au collectif venez (re)découvrir des artistes de Tours et d’ailleurs, de Nantes à Bruxelles et autres escales, avec pour programme des numéros au-delà des normes de corporalités et sensualités, dans nos intimités manifestées avec humour et sensibilité. On vous attend nombreuxses pour venir souffler notre 2ème bougie ! 12 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

2 years of Le Prisme

Le Prisme invites you to its 2nd anniversary! For the occasion, our Corpus Actif cabaret moves to the Bateau Ivre for an expanded edition: 1h30 of cabaret, followed by a dj set until closing time.

German :

Die 2 Jahre des Prisma

Das Prisme lädt Sie zu seinem 2. Geburtstag ein! Zu diesem Anlass wird unser Kabarett Corpus Actif in einer erweiterten Ausgabe ins Bateau Ivre exportiert: 1,5 Stunden Kabarett, gefolgt von einem Dj-Set bis zum Ende der Veranstaltung.

Italiano :

2 anni di Le Prisme

Le Prisme vi invita alla festa per il suo 2° compleanno! Per l’occasione, il nostro cabaret Corpus Actif si trasferisce al Bateau Ivre per un’edizione ampliata: 1 ora di cabaret, seguita da un DJ set fino alla chiusura.

Espanol :

2 años de Le Prisme

Le Prisme le invita a su segundo cumpleaños Para celebrarlo, nuestro cabaret Corpus Actif se traslada al Bateau Ivre para una edición ampliada: una hora y media de cabaret, seguida de un DJ set hasta el cierre.

