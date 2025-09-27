Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre
Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre samedi 27 septembre 2025.
Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 11:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le Salon des P’Tea Chats fête ses 2 ans avec plein d’animations
– Arman et sa guitare vous accueilleront dès 11h30 pour mettre l’ambiance.
– Lou-Anne, de son nom d’artiste Watch_loute clôturera la journée par un concert de chanson sur le thème des chats bien sûr !
– Les associations Déli’cat et La Patte Normande présenteront les chats disponibles à l’adoption.
– L’antenne havraise de l’association L214, « Agir pour les animaux du Havre », fera des petites dégustations végan.
– Maquillage enfant avec Elsa.
– Tatouages éphémères.
Marygribouille sera présente pour dédicacer l’affiche qu’elle a réalisée pour l’anniversaire du Salon des P’Tea Chats de 15h à 16h.
Tout l’après-midi, tentez de battre le record du jeu Bubble P’tea chats, répondez au quizz et gagnez des surprises. .
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com
English : Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats Le Havre a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie