Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre

Les 2 ans du Salon des P’Tea Chats

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 11:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Salon des P’Tea Chats fête ses 2 ans avec plein d’animations

– Arman et sa guitare vous accueilleront dès 11h30 pour mettre l’ambiance.

– Lou-Anne, de son nom d’artiste Watch_loute clôturera la journée par un concert de chanson sur le thème des chats bien sûr !

– Les associations Déli’cat et La Patte Normande présenteront les chats disponibles à l’adoption.

– L’antenne havraise de l’association L214, « Agir pour les animaux du Havre », fera des petites dégustations végan.

– Maquillage enfant avec Elsa.

– Tatouages éphémères.

Marygribouille sera présente pour dédicacer l’affiche qu’elle a réalisée pour l’anniversaire du Salon des P’Tea Chats de 15h à 16h.

Tout l’après-midi, tentez de battre le record du jeu Bubble P’tea chats, répondez au quizz et gagnez des surprises. .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com

