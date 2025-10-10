Les 2 de la Spontanée Ze tour 8ème édition du festival Histoires d’en rire Saulxures-lès-Bulgnéville

10 rue du Château Saulxures-lès-Bulgnéville Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10 2025-10-11

Champion et Ultrason sont des clowns à part. Ils sont persuadés qu’ils vont faire la première partie d’un groupe mythique. Le matériel installé, les balances faites, les costumes repassés, nos deux audacieux usurpateurs avancent sur la corde raide du rock… A la clef, une tournée internationale !

A partir de 10 ans.Tout public

10 rue du Château Saulxures-lès-Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 85 85 35

English :

Champion and Ultrason are clowns in a class of their own. They’re convinced they’re going to open for a legendary band. With their equipment installed, their sound checks done and their costumes ironed, our two audacious usurpers set off on the rock tightrope? The result: an international tour!

Ages 10 and up.

German :

Champion und Ultrason sind ganz besondere Clowns. Sie sind davon überzeugt, dass sie als Vorgruppe einer legendären Band auftreten werden. Die Ausrüstung ist installiert, der Soundcheck ist gemacht, die Kostüme sind gebügelt, und unsere beiden kühnen Usurpatoren begeben sich auf das Hochseil der Rockmusik Am Ende steht eine internationale Tournee!

Ab 10 Jahren.

Italiano :

Champion e Ultrason sono clown di una classe a sé stante. Sono convinti di essere di supporto a una band leggendaria. Con l’attrezzatura installata, il sound check effettuato e i costumi stirati, i nostri due audaci imitatori si lanciano sul filo del rock? Il risultato: un tour internazionale!

Dai 10 anni in su.

Espanol :

Champion y Ultrason son unos payasos con clase propia. Están convencidos de que van a telonear a un grupo legendario. Con su equipo instalado, sus pruebas de sonido hechas y sus trajes planchados, nuestros dos atrevidos imitadores se lanzan a la cuerda floja del rock.. El resultado: ¡una gira internacional!

A partir de 10 años.

