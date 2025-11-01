Les 2 Jours de Montcuq, 49e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc

Les 2 Jours de Montcuq, 49e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 1 novembre 2025.

L’endurance est une course de fond pratiquée à cheval et en pleine nature dont l’objectif est de parcourir une longue distance de 20kms à 160kms en une journée, ou 2x100kms sur deux jours

Rendez-vous les 1er et 2 Novembre 2025, aux deux jours de Montcuq pour profiter de la 48ème édition de la course d’endurance équestre ! .

Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie les2jdemontcuq@gmail.com

English :

Endurance is a cross-country race on horseback in the open country, with the aim of covering a long distance: from 20kms to 160kms in one day, or 2x100kms over two days

German :

Ausdauer ist ein Langstreckenlauf, der zu Pferd und in freier Natur ausgeübt wird und dessen Ziel es ist, eine lange Strecke zurückzulegen: von 20 km bis 160 km an einem Tag oder 2×100 km an zwei Tagen

Italiano :

L’endurance è una gara di fondo a cavallo in aperta campagna, il cui obiettivo è coprire una lunga distanza: da 20 km a 160 km in un giorno, o 2×100 km in due giorni

Espanol :

La resistencia es una carrera campo a través a caballo en plena naturaleza, cuyo objetivo es cubrir una larga distancia: de 20 km a 160 km en un día, o 2 x 100 km en dos días

