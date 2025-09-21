Les 2 jours du Perche 2025 Les Étilleux Les Étilleux

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez participer aux 2 jours de trial du Perche par le Club Motocycliste du Perche, le dimanche 21/09 aux Étilleux. L’épreuve compte pour la Ligue Centre Val de Loire, et le Challenge Jeunes de cette Ligue, et le dimanche seulement, les ligues d’Ile de France, de Normandie, et des Pays de La Loire.

Venez participer aux 2 jours de trial du Perche, organisés par le Club Motocycliste du Perche, le samedi 20/09 à VICHERES et le dimanche 21/09 aux ÉTILLEUX. Chaque matin, rdv au parc des coureurs de Vichères le samedi et des Étilleux le dimanche !

Chaque soir coupe remise au premier de chaque catégorie et « pot de l’amitié ».

A la fin remise prix et souvenirs aux 3 meilleurs de chaque catégories.

Spectacle gratuit, buvette & restauration. .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Join Club Motocycliste du Perche on Sunday 21/09 at Les Étilleux for 2 days of trials in the Perche region. The event counts towards the Centre Val de Loire League and its Challenge Jeunes, and on Sunday only, the Ile de France, Normandy and Pays de La Loire leagues.

German :

Nehmen Sie am zweitägigen Trial du Perche des Club Motocycliste du Perche am Sonntag, den 21.09. in Les Étilleux teil. Das Rennen zählt für die Liga Centre Val de Loire und die Challenge Jeunes dieser Liga, und nur am Sonntag für die Ligen Ile de France, Normandie und Pays de La Loire.

Italiano :

Partecipate alla 2 giorni di prove nella regione del Perche organizzata dal Club Motocycliste du Perche domenica 21/09 a Les Étilleux. L’evento è valido per il campionato Centre Val de Loire e il suo Challenge Giovani e, solo per la domenica, per i campionati Ile de France, Normandia e Pays de La Loire.

Espanol :

Ven a participar en los 2 días de trial en la región de Perche organizados por el Club Motocycliste du Perche el domingo 21/09 en Les Étilleux. La prueba es puntuable para la Liga Centre Val de Loire y su Youth Challenge, y sólo el domingo, para las ligas de Ile de France, Normandía y Pays de La Loire.

