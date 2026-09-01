Informations pratiques

Les Étilleux

Les 2 jours du Perche 2026 Les Etilleux

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez participer aux 2 jours de trial du Perche, organisés par le Club Motocycliste du Perche, les 19 et 20 Septembre aux ETILLEUX.

Buvette et restauration sur place.

1er départs 8h30.

Epreuve comptant pour les championnats des Ligues Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Ile de France.

Venez participer aux 2 jours de trial du Perche, organisés par le Club Motocycliste du Perche, les 19 et 20 Septembre aux ETILLEUX.

Chaque jour, un parcours de liaison de moins de 20 km est à parcourir 2 fois, avec 13 à 14 zones, sur le site des Etilleux.

Des zones sont tracées pour 4 niveaux, allant du TR1 au TR4, dans les chemins creux du Perche, ses bois, ses carrières…

A la fin des 2 jours, les 3 meilleurs de chaque catégorie reçoivent un trophée.

Contrôles administratifs et techniques dès 8h00. 1er départs à partir de 8h30.

Buvette et restauration sur place.

Epreuve comptant pour les championnats des Ligues Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Ile de France. 30 .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come join us for the two-day Perche Trial, organized by the Perche Motorcycle Club, on September 19 and 20 in Les Etilleux.

Refreshments and food available on site.

First start: 8:30 a.m.

This event counts toward the championships of the Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, and Île-de-France l

L’événement Les 2 jours du Perche 2026 Les Etilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-08-16 par OTs DU PERCHE