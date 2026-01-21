Les 2 Jours Fous Soorts-Hossegor
Les 2 Jours Fous Soorts-Hossegor samedi 21 février 2026.
Les 2 Jours Fous
Centre-ville Soorts-Hossegor Landes
Rendez-vous les 21 & 22 février pour les 2 jours fous à Hossegor !
Place aux bonnes affaires !
L’association des commerçants Différence Hossegor organise les 2 jours fous, la traditionnelle vente au déballage en plein centre-ville d’Hossegor les 21 et 22 février prochain !
L’occasion de réaliser de bonnes affaires dans vos plus belles boutiques !
Les commerçants vous attendent ! .
Centre-ville Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00
English : Les 2 Jours Fous
See you February 21 & 22 for 2 crazy days in Hossegor!
