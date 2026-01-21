Les 2 Jours Fous Soorts-Hossegor

Les 2 Jours Fous

Centre-ville Soorts-Hossegor Landes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Rendez-vous les 21 & 22 février pour les 2 jours fous à Hossegor !

Place aux bonnes affaires !

L’association des commerçants Différence Hossegor organise les 2 jours fous, la traditionnelle vente au déballage en plein centre-ville d’Hossegor les 21 et 22 février prochain !

L’occasion de réaliser de bonnes affaires dans vos plus belles boutiques !

Les commerçants vous attendent ! .

Centre-ville Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00

English : Les 2 Jours Fous

See you February 21 & 22 for 2 crazy days in Hossegor!

