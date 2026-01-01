LES 2 ROSES ET LE MÉCHANT GNOME THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LES 2 ROSES ET LE MÉCHANT GNOME

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-28 16:30:00

fin : 2026-02-01 17:10:00

2026-01-28

Un joli conte musical qui nous replonge, non sans nostalgie, dans nos souvenirs d’enfance …

De 3 à 10 ans durée 40 minutes

A l’aide de trésors cachés dans une malle, deux enfants revisitent le conte des Frères Grimm Neige-Blanche et Rose-Rouge avec ingéniosité, humour et poésie. 6 .

English :

A lovely musical tale that takes us back, not without nostalgia, to our childhood memories…

Ages 3 to 10 duration: 40 minutes

