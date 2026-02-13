Les 20 ans de Camping Paradis Chemin de la batterie Martigues
Les 20 ans de Camping Paradis
Samedi 18 avril 2026 de 10h à 18h. Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues Bouches-du-Rhône
Cette année, la série télévisée Camping Paradis (diffusée sur TF1) fête ses 20 ans ! Tourné à Martigues, venez vivre une journée mémorable sur le lieu de tournage.Familles
Une journée événement riche en animations visite des décors, concours de sosie, danse Fiesta Boum-Boum.
Accédez en exclusivité aux décors de la série Camping Paradis lors de cette journée anniversaire. .
Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
English :
This year, the TV series Camping Paradis (broadcast on TF1) celebrates its 20th anniversary! Filmed in Martigues, come and experience a memorable day at the filming location.
L’événement Les 20 ans de Camping Paradis Martigues a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Martigues