Les 20 ans de Camping Paradis Chemin de la batterie Martigues

Les 20 ans de Camping Paradis

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 18h. Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues Bouches-du-Rhône

Cette année, la série télévisée Camping Paradis (diffusée sur TF1) fête ses 20 ans ! Tourné à Martigues, venez vivre une journée mémorable sur le lieu de tournage.Familles

Une journée événement riche en animations visite des décors, concours de sosie, danse Fiesta Boum-Boum.

Accédez en exclusivité aux décors de la série Camping Paradis lors de cette journée anniversaire. .

Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

This year, the TV series Camping Paradis (broadcast on TF1) celebrates its 20th anniversary! Filmed in Martigues, come and experience a memorable day at the filming location.

