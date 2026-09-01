Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris, ça se fête !

20 ans de science, de protection et de préservation des chiroptères, de récolte de données, de partage, de transmission, de sensibilisation !

C’est donc tout un programme pour aborder les chauves-souris sous différents angles qui est proposé ! Il se veut accessible à tous, qu’on soit enfant ou adulte, novice ou connaisseur ! Expositions, projections, visite, nuit d’observation, rencontres, tables-rondes, ateliers …

Tout le week-end le musée et les activités sont gratuits.

Retrouvez tout le programme sur notre site internet .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56