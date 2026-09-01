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AGENDA · Kernascléden

Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

vendredi 25 septembre 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Maison de la chauve souris
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
56540 Kernascléden
Département
Morbihan
Tarif

Kernascléden

Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris, ça se fête !
20 ans de science, de protection et de préservation des chiroptères, de récolte de données, de partage, de transmission, de sensibilisation !
C’est donc tout un programme pour aborder les chauves-souris sous différents angles qui est proposé ! Il se veut accessible à tous, qu’on soit enfant ou adulte, novice ou connaisseur ! Expositions, projections, visite, nuit d’observation, rencontres, tables-rondes, ateliers …
Tout le week-end le musée et les activités sont gratuits.
Retrouvez tout le programme sur notre site internet   .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Les 20 ans de la Maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 56

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