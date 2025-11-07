Les 20 ans de La Mégisserie La Mégisserie Saint-Junien

Les 20 ans de La Mégisserie

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

Du 7 au 9 novembre, La Mégisserie à Saint-Junien ouvre grand ses portes et se réjouit de partager avec toutes et tous ces moments de joie et d’émotions. Au menu du week-end, des spectacles de théâtre, danse et poésie, un bal, des goûters, des démonstrations de magie, des visites déjantées, des contes pour enfants, de la musique, une table-ronde… et un concours de gâteaux et de bougies ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98 contact@la-megisserie.fr

