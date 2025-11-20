Les 20 ans de la promo ICNA 05B ENAC Alumni Toulouse 20 – 22 novembre sur inscription

Les 20 ans de la promo ICNA 05B par ENAC Alumni

La promo ICNA 05/B se retrouve à Toulouse pour fêter ses 20 ans !

Au programme :

– Jeudi 20 novembre – Soirée de retrouvailles dans Toulouse.

– Vendredi 21 novembre – Présence au Gala ENAC.

– Samedi 22 novembre – Brunch.

N’hésitez pas à contacter les organisateurs, Marie-Barberine VILAPLANA et Pierre-François BODNAR !

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/les-20-ans-de-la-promo-icna-05b-1121

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne