LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE Saint-Gaudens

LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 1 Rue Jean Pegot Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 13:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

20 ans ! Femmes de papier vous invite à célébrer vingt années aux côtés des femmes victimes de violence. Un programme riche, pour échanger et partager.

L’association Femmes de Papier, membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, organise plusieurs temps forts pour réunir et mobiliser la population, les représentants du territoire, les partenaires institutionnels et les associations.

Depuis 2005, l’association Femmes de Papier accompagne les femmes victimes de violences et leurs enfants sur le territoire du Comminges et de la Barousse. Elle renseigne et accompagne les proches des victimes. Elle œuvre à prévenir les violences sexistes et sexuelles et à promouvoir une culture d’égalité femmes-hommes en milieu rural. .

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 1 Rue Jean Pegot Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

celebrating 20 years! Femmes de Papier invites you to celebrate twenty years of working alongside women victims of violence. A rich program of exchanges and sharing.

German :

20 Jahre! Femmes de papier lädt Sie ein, 20 Jahre an der Seite von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu feiern. Ein reichhaltiges Programm, um sich auszutauschen und zu teilen.

Italiano :

festeggiamo 20 anni! Femmes de Papier vi invita a festeggiare vent’anni di lavoro al fianco delle donne vittime di violenza. Un ricco programma di scambi e condivisione.

Espanol :

celebramos 20 años Femmes de Papier le invita a celebrar veinte años de trabajo junto a las mujeres víctimas de la violencia. Un rico programa de intercambios y puesta en común.

L’événement LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE