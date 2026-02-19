Les 20 ans de l’association Foot de Bonheur Stade du Parc de Londres Verdun

Les 20 ans de l’association Foot de Bonheur

Stade du Parc de Londres 5 Avenue de Troyon Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les 20 ans de Foot de Bonheur en 2026 C’est la fête !

20 ans après Foot de Bonheur fêtera dignement cet anniversaire !

Mais tout au long de l’année Foot de Bonheur va mobiliser, partager, fêter 20 ans d’insertion par le sport.

Nos 20 ans ont commencé le 9/1 avec les vœux et la présentation du clip des 20 ans (https://youtu.be/LXXTXOLoviw) pour se terminer le 3/10 par une soirée conviviale de clôture et de bienfaisance.

Une fierté nos projets, nos bénévoles : Aujourd’hui, nous sommes fiers de nos réalisations qui tout au long de ce parcours ont fait grandir notre petite association . Bons nombres de bénévoles, de partenaires nous ont aidés dans cette réussite et nous tenons bien-sûr à les impliquer, les remercier tout au long de cette année.

Une année d’animations une journée tous réuni FDB proposera des animations tout au long de l’année *. Cet anniversaire verra son apogée le 26.9.2026 au Parc de Londres avec une grande fête où nous serons tous réunis. Alors venez fêter avec nous en 2026 ce 20ème anniversaire. A l’avance, nous vous souhaitons la bienvenue.

A Foot de Bonheur “Le bonheur se joue ensemble depuis 2006.”

Le programme

– 9/1 -Vœux et Lancement officiel année des 20 ans le clip des 20 ans,

– 7/3 20 ans de films et photos après midi d’animations et jeux, en Mai Tournée des villages Sivry/Meuse Charny sur Meuse Bras sur Meuse, promotion des 20 ans en Mai 2026 (GTA sur 13 au 17/5),

– Juin 2026 sur la randonnée du Tilleul à Ancemont 7/6,

– 26/9 grande Fête des 20 ans 10h-19h,

– Samedi 3/10 Soirée de Gala et bienfaisance lieu encore à confirmer)

Le projet et quelques réalisations

Depuis 2006, Foot de Bonheur a fait vivre à des centaines d’enfants le plaisir de multiples activités sportives, nature, culturelles dans une ambiance conviviale, éducative, sans pression et solidaire.

L’insertion par le sport pour des enfants placés dans des structures d’urgences, mais aussi ciblé vers un public issu d’un milieu familial traditionnel a été notre cheval de bataille.

En 20 ans, l’association a accueilli plus de 1500 enfants dont plus de 350 issus de l’Aide Sociale à l’Enfance et réuni près de 100 bénévoles.

Objectif global des 20 Ans

Célébrer 20 ans d’engagement, de sport et de plaisir en impliquant les enfants, familles, bénévoles, associations partenaires, financeurs tout au long de l’année, avec en point d’orgue

Une journée le 26 septembre 2026 au Parc de Londres à Verdun.

Alors embarquez avec nous, destination les 20 ans de Foot de Bonheur !Tout public

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Stade du Parc de Londres 5 Avenue de Troyon Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 88 21 01 09 footdebonheur@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 years of Foot de Bonheur in 2026 It’s a party!

20 years on, and Foot de Bonheur is celebrating in style!

But throughout the year, Foot de Bonheur will be mobilizing, sharing and celebrating 20 years of integration through sport.

Our 20 years began on 9/1 with greetings and the presentation of the 20 years clip: (https://youtu.be/LXXTXOLoviw) and ended on 3/10 with a convivial evening of closure and charity.

A source of pride: our projects, our volunteers: Today, we are proud of our achievements, which along the way have helped our little association to grow. Many volunteers and partners have helped us to achieve this success, and we would like to thank and involve them throughout the year.

A year of events ? a day for all: FDB will be offering events throughout the year *. This anniversary will culminate on 26.9.2026 at Parc de Londres with a big party where we’ll all be together. So come and celebrate our 20th anniversary with us in 2026. We look forward to welcoming you.

At Foot de Bonheur: Happiness has been played out together since 2006?

The program

– 9/1 -Welcoming and official launch of the 20th anniversary year the 20th anniversary clip,

– 7/3 20 years of films and photos ? afternoon of entertainment and games, in May Tour of villages Sivry/Meuse Charny sur Meuse Bras sur Meuse, 20 years promotion in May 2026 (GTA on 13 to 17/5),

– June 2026 on the randonnée du Tilleul at Ancemont 7/6,

– 26/9 Grand 20 Years Celebration 10am-7pm,

– Saturday 3/10 Gala and charity evening (venue to be confirmed)

The project and some achievements

Since 2006, Foot de Bonheur has given hundreds of children the chance to enjoy a wide range of sporting, natural and cultural activities in a friendly, educational, pressure-free and supportive atmosphere.

Integration through sport for children placed in emergency structures, but also targeting a public from a traditional family environment has been our hobbyhorse.

In 20 years, the association has welcomed over 1,500 children, including more than 350 from the Aide Sociale à l’Enfance system, and brought together nearly 100 volunteers.

Overall objective for the 20th anniversary

To celebrate 20 years of commitment, sport and fun by involving children, families, volunteers, partner associations and funders throughout the year, culminating in

A one-day event on September 26, 2026 at Parc de Londres in Verdun.

So get on board with us, bound for 20 years of Foot de Bonheur!

L’événement Les 20 ans de l’association Foot de Bonheur Verdun a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GRAND VERDUN