Les 20 ans de l'association School Madagascar aux Sentiers de l'Abondance Dimanche 15 juin 2025 à 10h. Les Sentiers de l'Abondance 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

L’association School Madagascar fête ses 20 ans aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières, dimanche 15 juin, à partir de 10h30 !

Les Sentiers de l’Abondance à Eygalières accueillent l’association School Madagascar du 15 au 29 juin 2025, à l’occasion de ses 20 ans d’existence.



Pour l’occasion, l’association présentera ses activités, le dimanche 15 juin, en parallèle du Mini-market dominical organisé par les Sentiers de l’Abondance :

– 10h30 exposition photo « Les enfants de l’espoir » (Artistes solidaires)

– 15h projection du film « Pieds nus sur le chemin de l’école » de Mathis Chave

– 16h conférence « Aventure aromatique à Madagascar » par Michel Sommerard

– 18h vernissage convivial de l’exposition (décrochage et apéro cocltail prévu pour le dimanche 29 juin)



Informations par téléphone auprès des Sentiers de l’Abondance .

Les Sentiers de l’Abondance 1770 route du Mas de la Brune

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 36 61 83

English :

The School Madagascar association is celebrating its 20th anniversary at the Sentiers de l’Abondance in Eygalières on Sunday 15 June, starting at 10.30am!

German :

Der Verein School Madagascar feiert sein 20-jähriges Bestehen in Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières am Sonntag, den 15. Juni, ab 10.30 Uhr!

Italiano :

L’associazione Scuola Madagascar festeggia il suo 20° anniversario ai Sentiers de l’Abondance di Eygalières domenica 15 giugno, a partire dalle 10.30!

Espanol :

La asociación School Madagascar celebra su 20º aniversario en los Sentiers de l’Abondance de Eygalières el domingo 15 de junio, a partir de las 10.30 horas

