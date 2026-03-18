LES 20 ANS DE RTR BLUE SHADOWS + SEYNI & THE YELIBA Rodez

LES 20 ANS DE RTR BLUE SHADOWS + SEYNI & THE YELIBA

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Concert Blue Shadows + Seyni & The Yeliba pour les 20 ans de Radio Temps Rodez le vendredi 10 avril à 20h

RTR fête ses 20 ans au Club avec une programmation éclectique, à l’image de son antenne. Venez danser au son du rock’n roll des Blue Shadows, le groupe d’Arnaud Bouloc, voix de la Route du Rock; puis sur le reggae Yankadi de Seyni & the Yeliba, avec à la batterie Don A Fred, animateur de Riddim Reggae, enfin DJ Air du collectif Élektro Jane est aux platines pour finir la soirée, ses sets vous entraînent déjà deux vendredi soirs par mois sur le 107fm.

BLUE SHADOWSRock

Les Blue Shadows ont partagé la scène avec de nombreux artistes, parmi lesquels Maxime Le Forestier, Fabienne Thibault, Jezebel-Rock, Zebda, Fly and the Tox… La formation s’est illustrée sur de nombreuses scènes, notamment dans des festivals de country rock et de rockabilly tels que Prat-Bonrepos, Réalmont, ou Bruguière. Côté médias, les Blue Shadows sont apparus à la télévision sur TF1 dans Bonjour la France, ainsi que sur France 3, à plusieurs reprises (Vent Sud, Tous en course, les journaux Quercy Rouergue et Provence Côte d’Azur). Un reportage leur a également été consacré par TLT, la télévision toulousaine.

SEYNI & THE YELIBAReggae Yankadi

SEYNI & YELIBA, c’est une alliance musicale ensoleillée et pour le moins engagée, mêlant, rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest, au Reggae Jamaïcain un doux cocon mélodieux, cadencé aux pas mouvementés de l’Afrique. Seyni de son vrai nom Alseny Kouyaté , artiste au talent authentique, transporte son public dans un univers métissé. En Malinké, sa langue paternelle, en Soso, sa langue maternelle, et en français, Seyni chante un message universel de paix et d’union qu’il disperse comme une multitude de petites graines. Armé du Balafon, il dénonce les injustices en Guinée, en Sierra Leonne ou Côte d’Ivoire, et appelle pour une Afrique digne, pour une Afrique libre, et surtout pour une Afrique unie ! Doté d’un professionnalisme et d’une musicalité au-delà de tout, Alseny Kouyaté entretient et fait évoluer le riche patrimoine musical dont il a hérité de ses ancêtres, il transmet son irrépressible énergie à travers ses compositions et ses performances scéniques.ELEKTRO JANEDJ Air

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer… .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Concert: Blue Shadows + Seyni & The Yeliba for the 20th anniversary of Radio Temps Rodez Friday, April 10, 8 p.m

L’événement LES 20 ANS DE RTR BLUE SHADOWS + SEYNI & THE YELIBA Rodez a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)