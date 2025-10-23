Les 20 ans des Écuries de Baroja Écuries de Baroja Anglet

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-25

2025-10-23

Pour célébrer ces 20 années d’activité, les Écuries de Baroja vous offrent 3 soirées d’exception, où se croiseront sur scène de nombreux artistes qui ont fait les bons moments du lieu.

La programmation des festivités restera secrète jusqu’au jour J.

Ces concerts seront aussi l’occasion d’accueillir des invités surprises !

Les festivités se dérouleront dans l’ensemble des Écuries de Baroja, et les places seront limitées. Il est donc impératif de réserver pour participer à cet anniversaire hors norme, qui promet de belles retrouvailles entre artistes et public fidèle. .

+33 5 59 58 35 66 culture@anglet.fr

