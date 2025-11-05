Les 20 ans des éditions Dernier Télégramme Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 19:30 – 21:00

Gratuit : oui

Soirée lecture avec Jérôme Gontier et Nadine Agostini Depuis 20 ans, les éditions Dernier Télégramme publient des textes où la poésie contemporaine résonne comme un lieu nécessaire d’échanges, pour « rappeler le vivant au vivant ». Pour cet anniversaire, Jérôme Gontier et Nadine Agostini sont réunis, aux côtés de leur éditeur Fabrice Caravaca, pour une soirée de lectures. Jérôme Gontier est auteur et professeur, il vit à Rennes. Par sa langue précise, il questionne le corps, le temps, la vérité. « Triptyc Circus » (2025) réunit ses deux précédents titres publiés aux éditions du Dernier Télégramme, « Traité des Verticaux » (2020) et « Précis du New Look » (2022) que vient compléter le texte inédit « À la fanfare ». Ce récit poétique et philosophique décortique avec rigueur et humour l’absurdité de l’époque dans laquelle nous vivons et l’asservissement de l’individu à un système en détournant les codes du langage contemporain. Nadine Agostini est poète, performeuse et critique. Ses textes ont été adaptés dans plusieurs langues et sur scène. Elle s’intéresse aux mythes et plus particulièrement aux femmes de l’Antiquité, dont elle propose une réécriture moderne. Elle explore la vocalité de l’écriture par des lectures performantielles et des performances physiques comme un dépassement de soi. En 2015, elle publie « Dans ma tête » au Dernier Télégramme. Avec une écriture en rafale, elle livre un portrait intime qui conjure les traumatismes en évitant les écueils du sensationnel. Proposée par la Maison de la Poésie de Nantes

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 0240692232 https://maisondelapoesie-nantes.com/les-20-ans-des-editions-dernier-telegramme/