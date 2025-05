Les 20 ans du centre culturel – Centre Culturel amphithéâtre extérieur Saint-Germain-Laprade, 13 juin 2025 20:00, Saint-Germain-Laprade.

Haute-Loire

Les 20 ans du centre culturel Centre Culturel amphithéâtre extérieur 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Fêtons ensemble les 20 ans du centre culturel !

Venez profiter d’une soirée à l’ambiance guinguette avec un concert festif, une exposition et un espace buvette/petite restauration avec le comité des fêtes de St Germain Laprade.

Centre Culturel amphithéâtre extérieur 2 Rue du Soleil Levant

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22

English :

Let’s celebrate 20 years of the cultural center!

Come and enjoy an evening with a guinguette atmosphere, a festive concert, an exhibition and a refreshment area with the St Germain Laprade festival committee.

German :

Feiern Sie gemeinsam das 20-jährige Bestehen des Kulturzentrums!

Genießen Sie einen Abend in Guinguette-Atmosphäre mit einem festlichen Konzert, einer Ausstellung und einem Bereich mit Getränken und kleinen Snacks mit dem Festkomitee von St Germain Laprade.

Italiano :

Festeggiamo insieme i 20 anni del centro culturale!

Venite a godervi una serata nell’atmosfera della guinguette con un concerto festivo, una mostra e un’area di ristoro con il comitato dei festeggiamenti di St Germain Laprade.

Espanol :

¡Celebremos juntos los 20 años del centro cultural!

Venga a disfrutar de una velada guinguette con un concierto festivo, una exposición y un espacio de restauración con la comisión de festejos de St Germain Laprade.

